Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmayla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tamamladı.