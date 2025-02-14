DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Sivasspor ile yapacağı maça yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:14
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmayla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazır
2
Altınordu FK Başkanı Özkan: Yatılı Sistemi Kaldırma Kararımız Yangın Faciasından Sonra Aldık
3
Milli Sporcular, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 Madalya Kazandı
4
Tour Of Pedalia Bisiklet Yarışları Antalya'da Start Aldı
5
Kayla McBride, Fenerbahçe Opet'e Geri Döndü
6
Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
7
Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek