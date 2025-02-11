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Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 15 Şubat'ta Sivasspor ile oynayacağı maça hazırlık yapıyor. Antrenmanda yeni transfer Anel Husic yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:25
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Sıcak Bir Karşılaşma İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yoğun Kar Yağışı Altında Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun kar yağışı altında 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanın başlangıcı ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile yapıldı. Daha sonra ise top kapma çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ile devam etti.

Yeni Transfer Anel Husic Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Anel Husic, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Husic'in performansı, takımın geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Taraftarlar, bu zorlu maç öncesinde takımlarının göstereceği performansı merakla bekliyor.

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