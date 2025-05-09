Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan İstifa İmaji: 'Misyonum Tamamlandı'

Gaziantep FK'da Selçuk İnan İstifa Sinyalini Verdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, Gaziantep FK, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, futbol dünyasındaki iniş ve çıkışlara dikkat çekti. İnan, burada misyonunu tamamladığını düşündüğünü söyledi.

Başkan ile Görüşecek

Maçın ardından, başkanla bir görüşme yapacağını belirten İnan, "Önemli işler yaptık. Buradaki misyonum tamamlandı" ifadelerini kullandı. Geçen yıl bu görevi kabul ettiğinde karşılaşacağı zorlukları bildiğini dile getiren İnan, önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Cesaret ve Başarı

Gaziantep'e gelmeden önce, eski teknik direktörlerden ve futbol uzmanlarından danışmanlık aldığını anlatan İnan, "Bu bir risk aldım. Ancak iyi ki aldım'' diyerek, önemli başarılar kaydettiğini dile getirdi.

Zorlu Şartlar ve Sorumluluk

Sezona zorlu şartlarda başladıklarını belirten İnan, sözlerine şöyle devam etti: "En düşük maaş bütçeli takım olarak neredeyse kümede kalmayı garantiledik. Bütün sorumluluğu kendim aldım." Bir maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma şanslarının olduğunu hatırlatan İnan, takımın mevcut durumunu kolay elde etmediğini söyledi.

Tepkilerden Üzüntü Duydu

Futbolda iniş ve çıkışların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İnan, insanların gösterdiği tepkilerin kendisini üzdüğünü sözlerine ekledi. "Sevginin bittiği yerde umutlar yeşermiyor, böyle düşünüyorum. Buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum." dedi. Taraftar ve insanlara duyduğu sevgiyi dile getiren İnan, "Kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir gurur duyuyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.