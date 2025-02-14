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Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek. Maç saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:24
Gaziantep FK Yarını Sivasspor ile Müsabakaya Çıkıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de Mücadele Edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabaka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 13.30'da başlayacak.

Gaziantep FK'nin Genel Durumu

Ligde geride kalan 21 maçta, 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan toplayan Gaziantep FK, bu süreçte rakiplerine 26 gol atarken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular

Takımda, Sivasspor maçı öncesi Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, eğer kart görürlerse, 25. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

İç Saha Performansı

Gaziantep FK, taraftarının önünde oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 5 gol gören takım, iç sahada en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Ayrıca, Gaziantep ekibi, sahasında 13 kez rakip ağları havalandırdı.

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