Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Belgrad'da Sürdürüyor

Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcisi Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam ediyor. Kulüpten yapılan son açıklamaya göre, antrenmanlar Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Bugün gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, ekip, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanlarına da devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenmanda yer aldı.