Gaziantep'te 7. Gazi Yarı Maratonu: bin 498 Sporcu, Binlerce Katılımcı

Gaziantep'te 7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 53 şehir ve 28 ülkeden bin 498 sporcu ile başladı; halk koşusunda binlerce kişi yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:43
Gaziantep’te düzenlenen 7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bin 498 profesyonel atlet ve halk koşusunda yer alan binlerce sivil vatandaş ile başladı.

Katılımcı profili

Maratona 53 farklı şehir ve 28 ülkeden sporcular katıldı. Sporcuların bin 380’i Türk, 118’i yabancı katılımcılardan oluştu. En fazla yabancı sporcu 63 kişiyle Rusya'dan olurken, Japonya'dan ise 3 sporcu maratonda yer aldı.

Organizasyonda bin 11 sporcu 10K, 487 sporcu 21K parkurunda yarıştı. Katılımcıların bin 93’ünü erkek, 405’ini kadın sporcular oluşturdu.

Yetkililerin mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin maraton öncesi yaptığı konuşmada, kenti spor şehri yapmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Ecdadımız koşmuş ve bize bağımsız bir vatan bırakmış. Bizim ise Türkiye yüzyılında yeni hedeflerimiz var. Gazi ecdadın çocukları arkamızda, çocukların ölmediği, öldürülmediği bir dünyaya koşacağız. Zafer inanların olacak. ’Koş Gaziantep koş, aydınlık yarınlara koş’ diyoruz. Her bir sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nun 7. kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu yıl yarı maratona bin 498 sporcu katılıyor. Herkese hoş geldiniz diyorum. Yarı maratona katılan sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

