Gaziantep'te Milli Maç Heyecanı: Vali Çeber Açıklamada Bulundu

Gaziantep'te Milli Maç İçin Müjdeli Açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, kentte bir milli maç yapılması için mutabakat sağladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Çeber, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bilet bulamayan vatandaşların talep ve serzenişlerini Hacıosmanoğlu'na ilettiğini belirtti. Bu durum üzerine, önümüzdeki Türkiye milli maçlarından birinin Gaziantep’te oynanacağı sözünü aldıklarını ifade etti.

Çeber, açıklamasında, "Gaziantepli hemşerilerimizin tribünlerde yerini alacağı milli maç heyecanı şehrimize hayırlı olsun. Şimdiden, şahsım ve şehrim adına Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerli başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağda), Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile görüştü.