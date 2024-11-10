Genç Yelkencilerden Uluslararası Başarı: 7 Madalya!

Yelkende Genç Sporcuların Uluslararası Başarısı

Son dönemde yelkende dikkat çeken başarılar elde eden Türk genç sporcular, 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası ve Techno 293 Avrupa Şampiyonası'ndan toplam 7 madalya ile döndü.

Techno 293 Avrupa Şampiyonası Sonuçları

Yunanistan'da 24 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda, 13 yaş altı kızlarda Zeynep Mavioğlu Avrupa şampiyonu oldu ve genel klasmanda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. 17 yaş altı kızlarda Defne Eğrilmez ikincilik elde ederken, 13 yaş altı erkeklerde Alp Kaya Akdağ bronz madalya kazandı.

IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası Performansı

26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Sa Rapita kentinde gerçekleştirilen IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda, 17 yaş altı kızlarda Rüya Uğurlu ile 15 yaş altında Ece Melis Baş ikincilik elde ederken, Parla Kabasakal üçüncülüğe ulaştı.

Antrenör Tuğrul Albayrak'ın Değerlendirmesi

Active Surf Club'dan sporcuları çalıştıran antrenör Tuğrul Albayrak, son 4 yılda rüzgar sörfünde büyük bir yükseliş yaşandığını belirtti. Albayrak, "Çocuklar çok çalışıyor ve bu rivayet edilen sonuçlar, sürekli başarıya alıştığımız için bizleri daha büyük hedeflere sürüklüyor. Sürekli şampiyonluk istiyoruz," dedi.

Gözler Olimpiyatlarda

17 yaş altı kızlarda gümüş madalya kazanan Rüya Uğurlu, gelecekte olimpiyatlarda mücadele etmenin hedefi olduğunu açıkladı. Diğer sporcular Ece Melis Baş ve Defne Eğrilmez de ilerideki hedeflerini ve hazırlık sürecini paylaştı.

Albayrak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için ciddi hazırlıkların içinde olduklarını ve bu süreçte sponsorlukların önemine değindi. Ayrıca, Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, uluslararası arenada yükselişin devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç Türk sporcularının başarılarının arttığı yelkende, Techno 293 Avrupa Şampiyonası ve IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular 7 madalya kazandı. Yunanistan'da 24 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda 17 yaş altı kızlarda Defne Eğrilmez (fotoğrafta) ikinciliği elde etti. Eğrilmez, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç Türk sporcularının başarılarının arttığı yelkende, Techno 293 Avrupa Şampiyonası ve IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular 7 madalya kazandı. Yunanistan'da 24 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda 17 yaş altı kızlarda Defne Eğrilmez (fotoğrafta) ikinciliği elde etti. Eğrilmez, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.