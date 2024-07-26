Gençlerbirliği Beşiktaş ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Gençlerbirliği, Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yoğun bir antrenman yaptı.

Antrenman Detayları

Yapılan açıklamaya göre antrenman 1 saat sürdü ve ısınma koşusuyla başladı. Oyuncular, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı ve antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş ile Hazırlık Maçı

Gençlerbirliği, yarın hazırlık maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 20.00'de start alacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesinde kara yoluyla Kocaeli'ye geçiş yapacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.