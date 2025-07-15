Gençlerbirliği, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürmeye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başlayan antrenmanlar, 17-23 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da devam edecek.

Kamp süresince iki hazırlık maçı yapmayı planlayan Gençlerbirliği, ilk olarak 18 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçında ise 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de İran temsilcisi Tractör ile mücadele edecek.

Başkent ekibi, 23 Temmuz tarihinde Bolu kampını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek.