Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Denizli'de Gerçekleştirildi

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Denizli'de Yapıldı

Denizli, Türkiye - Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Denizli'de 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli turnuvada, 32 ilden gelen 120 sporcu birincilik için mücadele etti.

Şampiyonlar Belli Oldu

Birinciliği Malatya'dan Ünal Dönmez elde ederken, ikincilik Kırıkkale'den Süleyman Saltık'a, üçüncülük ise Kayseri'den Ümit Selçuk'a nasip oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları, büyük bir coşkuyla düzenlenen törenle takdim edildi.

Özel İnsanlar, Özel Hikayeler

Turnuvanın başhakemi İlhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada, 32 ilden 120 sporcumuz birincilik için mücadele etti. Aralarında 11 yaşında ve 70 yaşında sporcular var. Hepsi çok özel insanlar; öğretmenler ve üniversite öğrencileri gibi çeşitli meslek gruplarından geliyorlar," dedi.

Misafirperverlik ve Destek

Denizli Satranç İl Temsilcisi İsmail Sarı, sporcuların hepsinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda konakladığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Kanser Tedavisi ve Satranç

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Büşra Öztürk, kanser tedavisi gördüğünü ve 6 yaşında sağ gözünü kaybettiğini anlattı. Büşra, "Satranç bana yepyeni ufuk ve hayat açtı," şeklinde duygularını ifade etti.