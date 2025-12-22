DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Göztepe İlk Devreyi Avrupa Hattında Tamamladı: 32 Puan, 4. Sıra

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk devresini 32 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa hattına girdi; Stoilov yönetiminde kadro güçlendirmeye başladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:35
Göztepe İlk Devreyi Avrupa Hattında Tamamladı: 32 Puan, 4. Sıra

Göztepe ilk devreyi Avrupa hattında tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk devresini 32 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa hattında yer aldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sezonun ilk yarısını hedefleri doğrultusunda kapattı.

Performans ve istatistikler

İzmir temsilcisi ilk 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 32 puan topladı. Bu sonuçla en yakın takipçisi Beşiktaş’ın 3 puan önünde yer aldı.

Göztepe, maçlardan şu takımlara karşı galip ayrıldı: Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor.

Beraberliklerini Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile alırken; mağlubiyetlerini Alanyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında yaşadı.

Geçen sezonla kıyaslama

Göztepe, 2024-2025 sezonunun ilk 17 haftasında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 28 puan toplamıştı. Bu sezon aynı periyotta performansını yükselterek geçen sezonun üzerine çıktı.

Transferler ve hedefler

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye başlayan Göztepe, ilk olarak 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunesi kadrosuna kattı. İzmir ekibinin sezon arası en az 2-3 takviye daha yapması bekleniyor.

Değerlendirme

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk yarısında en az kaybeden takımlar arasında yer alarak istikrar sinyali verdi ve Avrupa hedefine ilk devrede sağlam adımlarla yaklaştı.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK DEVRESİNİ 4. SIRADA TAMAMLAYARAK AVRUPA HATTINDA YER ALMAYI...

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK DEVRESİNİ 4. SIRADA TAMAMLAYARAK AVRUPA HATTINDA YER ALMAYI BAŞARDI.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK DEVRESİNİ 4. SIRADA TAMAMLAYARAK AVRUPA HATTINDA YER ALMAYI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Taekwondo Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı — 200'ün Üzeri Sporcu
2
Altay devreyi 4 galibiyetle kapattı — Düşme hattından 8 puan uzakta
3
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lig Play-Off'ta İlk 4'e Girdi
4
German Onugkha 6. gole ulaştı: Kayserispor, Konyaspor ile 1-1
5
Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Başladı: 14. Haftada 27 Gol
6
Çameli Kurumlar-Mahaller Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor
7
Göztepe İlk Devreyi Avrupa Hattında Tamamladı: 32 Puan, 4. Sıra

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu