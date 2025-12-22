Göztepe İlk Devreyi Avrupa Hattında Tamamladı: 32 Puan, 4. Sıra

Göztepe ilk devreyi Avrupa hattında tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk devresini 32 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa hattında yer aldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sezonun ilk yarısını hedefleri doğrultusunda kapattı.

Performans ve istatistikler

İzmir temsilcisi ilk 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 32 puan topladı. Bu sonuçla en yakın takipçisi Beşiktaş’ın 3 puan önünde yer aldı.

Göztepe, maçlardan şu takımlara karşı galip ayrıldı: Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor.

Beraberliklerini Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile alırken; mağlubiyetlerini Alanyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında yaşadı.

Geçen sezonla kıyaslama

Göztepe, 2024-2025 sezonunun ilk 17 haftasında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 28 puan toplamıştı. Bu sezon aynı periyotta performansını yükselterek geçen sezonun üzerine çıktı.

Transferler ve hedefler

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye başlayan Göztepe, ilk olarak 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunesi kadrosuna kattı. İzmir ekibinin sezon arası en az 2-3 takviye daha yapması bekleniyor.

Değerlendirme

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk yarısında en az kaybeden takımlar arasında yer alarak istikrar sinyali verdi ve Avrupa hedefine ilk devrede sağlam adımlarla yaklaştı.

