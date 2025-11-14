Göztepe Kadın Sutopu Malta'da: Conference Cup Elemeleri 14-16 Kasım

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:37
Göztepe Kadın Sutopu Malta'da: Conference Cup Elemeleri Başlıyor

Göztepe Kadın Sutopu takımı, 14-16 Kasım tarihlerinde Malta'da düzenlenecek olan Conference Cup elemeleri ile sezona başlıyor.

Conference Cup elemeleri A Grubu'nda yer alan Göztepe, Avrupa’nın en prestijli kupasında Türkiye’yi temsil etmek için suya girecek. Eleme grubunda 3 maç yapacak sarı-kırmızılı takım, gruplardan çıkması halinde Conference Cup gruplarına kalacak. Eleme gruplarında ilk 2'de kalamadığı takdirde ise Avrupa macerasına Challenger Cup'ta devam edecek.

Takım Kaptanından Açıklama

Kaptan Kübra Kuş turnuva öncesi, "Malta’daki bu turnuva bizim için kendimizi uluslararası arenada yeniden kanıtlama fırsatı. Takım olarak motivasyonumuz yüksek, turu en iyi dereceyle geçmek istiyoruz. Hedefimiz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak, takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Başantrenörün Değerlendirmesi

Başantrenör Evangelos Pateros ise, "Avrupa arenasında çok defa oynamış genç bir takımız. Burada hedeflerimiz var. Eleme gruplarında göstereceğimiz performans, bize sezon içerisinde Avrupa’da bir yol çizecek. Milli takım kamplarında sakatlanan önemli oyuncularımız var fakat takımdaki diğer oyuncularımız da onların yerine oynayacak kapasitede. Buraya Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için geldik ve bundan sonraki turnuvalarda da Türk kadınının gücünü tüm Avrupa’ya göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç Programı

14 Kasım 2025 Göztepe-C.N. Sant Feliu

15 Kasım 2025 San Giljan ASC-Göztepe

16 Kasım 2025 Göztepe-SV Blau-Weıss Bochum

