Göztepe'nin Djalma Silva'sından Ameliyat Haberi

Göztepe'nin sol beki Djalma Silva, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:30
Göztepe'nin Djalma Silva'sından Ameliyat Haberi

Djalma Silva Başarıyla Ameliyat Edildi

Göztepe'nin Brezilyalı sol beki Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Silva'nın ameliyatının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Açıklamada, "Djalma Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Olayın Ardındaki Detaylar

Silva, 3 Mart tarihinde oynanan Samsunspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yapılan muayenede, sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi.

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