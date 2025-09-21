Gueye: 'Bir arada kalarak oynamamız önemliydi' - Kasımpaşa-Fenerbahçe 1-1

Maç sonrası değerlendirme ve oyuncu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Pape Habib Gueye, takımın iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gueye, oyunda 10 kişi kaldıktan sonra özellikle ilk yarıda zorlandıklarını ifade etti: "Bir arada kalarak oynamamız önemliydi. Fenerbahçe iyi bir takım, nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Kendi açımızdan konuşacak olursam da iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum."

26 yaşındaki futbolcu, takıma katkı sağlayabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Takım için birlikte çalışıp iyi performans sergilemek istiyoruz. Her maç en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Bu benim işim. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Geldiğimden beri herkes bana karşı çok iyi, bunun için minnettarım. Takımla birlikte kendimi mutlu hissediyorum. En önemli olan şey de bu." dedi.