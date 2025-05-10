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Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Yarışmaları Başladı

Gümüşhane'de 400 sporcunun mücadele ettiği geleneksel okçuluk yarışmaları başladı. Final için yedekleyen sporcular belli olacak.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:40
Gümüşhane'de Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Yarışmaları Başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmaları Gümüşhane'de Yapılıyor

Gümüşhane'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları, iki gün sürecek olan organizasyonla start aldı. Bu etkinlikte 400 sporcu, gençler yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yarışıyor.

İki Gün Sürecek Uğraşlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programı çerçevesinde, Yeni Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 14 farklı ilden gelen sporcular katılıyor.

Final Yarışmalarına Katılma Şansı

Geleneksel Türk Okçuluğu Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Yıldırım, yarışmalarda kategorilerinde ilk dörde giren sporcuların Sivas'ta gelecek ay yapılacak final müsabakalarına katılma hakkını kazanacaklarını ifade etti.

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele...

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele...

Gümüşhane'de iki gün sürecek Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakalarında 400 sporcu mücadele edecek.

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