Hakkarigücüspor ve Beylerbeyi 1-1 Beraber Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, Hakkarigücüspor ile Beylerbeyi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka, Merzan Futbol Sahası'nda sporseverlerin yoğun ilgisiyle oynandı ve 1-1 berabere tamamlandı.

İlk Yarıda Beylerbeyi Üstünlük Sağladı

Karşılaşmanın ilk yarısı, 26. dakikada Madinatou Rouamba'nın attığı golle Beylerbeyi Spor Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu gol, Beylerbeyi'nin maça damga vurmasına sebep oldu.

İkinci Yarıda Hakkarigücü Eşitliği Sağladı

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Hakkarigücü, 48. dakikada Meryem Küçükbirinci'nin attığı golle eşitliği sağladı. Bu gol, ev sahibi ekip için büyük bir moral kaynağı oldu ve maçta heyecan arttı.

Sonuç olarak, her iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuç, her iki takım için de önemli bir puan olarak kaydedildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü ile Beylerbeyi Spor, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücü ile Beylerbeyi Spor, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.