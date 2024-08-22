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Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:35
Hatayspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor'un Antalyaspor ile Maç Hazırlıkları Sürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklarına aralıksız devam eden Hatay ekibi, yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

İdman Detayları

Bordo-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, takım, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Bu antrenmanda takım, taktik, pas ve dar alan çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Basına kapalı olarak yapılan idman, toplamda 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor'un Antalyaspor karşısındaki performansı, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Joelson Fernandes de yer aldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Joelson Fernandes de yer aldı.

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