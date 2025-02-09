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Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavakspor, Görele Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, Görele Belediyespor'u 30-27 yendi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:44
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavakspor, Görele Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Çarpıcı Maç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve 30-27'lik bir skorla galip geldi.

Karşılaşmanın Detayları

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan bu mücadelede, konuk ekip ilk devreyi 16-11 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavakspor, salondan 30-27 galip ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Armada Praxis Yalıkavakspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Görele Belediyespor için zorlu bir mücadele oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.

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