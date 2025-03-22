Houston Rockets, 9. Galibiyetini Elde Etti: Alperen Şengün'ün Performansı

Houston Rockets, Üst Üste 9. Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetine imza attı. Batı Konferansı'nın ikincisi olan Rockets, bu galibiyetle önemli bir başarı elde etti.

Alperen Şengün'ün Katkısı

Bu mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla dikkat çekti. Rockets'ta galibiyette belirleyici olan diğer oyunculardan Fred VanVleet, 37 sayıyla öne çıkarken, Amen Thompson 18 sayıyla takımına önemli katkıda bulundu.

Miami Heat'te Wiggins Öne Çıktı

Ev sahibi takım Miami Heat'te Andrew Wiggins, 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ayrıca, Kel'el Ware, 16 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti ancak bu performans galibiyeti getirmeye yetmedi.

Los Angeles Clippers'tan Üst Üste 5. Galibiyet

Bir diğer maçta Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu karşılaşmada James Harden, 30 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribaunt, Ivica Zubac ise 17 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Grizzlies'ta Jackson Jr. Yetersiz Kaldı

Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr., 23 sayı, Santi Aldama ise 16 sayıyla mücadele etti ancak bu performans galibiyeti engellemeye yetmedi.

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