Houston Rockets, 9. Galibiyetini Elde Etti: Alperen Şengün'ün Performansı

Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 yenerek üst üste 9. galibiyetine ulaştı. Alperen Şengün, 8 sayı ve 10 ribauntla takıma destek verdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:15
Houston Rockets, 9. Galibiyetini Elde Etti: Alperen Şengün'ün Performansı

Houston Rockets, Üst Üste 9. Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetine imza attı. Batı Konferansı'nın ikincisi olan Rockets, bu galibiyetle önemli bir başarı elde etti.

Alperen Şengün'ün Katkısı

Bu mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün, 8 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla dikkat çekti. Rockets'ta galibiyette belirleyici olan diğer oyunculardan Fred VanVleet, 37 sayıyla öne çıkarken, Amen Thompson 18 sayıyla takımına önemli katkıda bulundu.

Miami Heat'te Wiggins Öne Çıktı

Ev sahibi takım Miami Heat'te Andrew Wiggins, 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ayrıca, Kel'el Ware, 16 sayı ve 14 ribauntla mücadele etti ancak bu performans galibiyeti getirmeye yetmedi.

Los Angeles Clippers'tan Üst Üste 5. Galibiyet

Bir diğer maçta Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu karşılaşmada James Harden, 30 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribaunt, Ivica Zubac ise 17 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Grizzlies'ta Jackson Jr. Yetersiz Kaldı

Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr., 23 sayı, Santi Aldama ise 16 sayıyla mücadele etti ancak bu performans galibiyeti engellemeye yetmedi.

Diğer Maç Sonuçları

  • Washington Wizards - Orlando Magic: 105-120
  • San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers: 128-120
  • Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets: 141-106
  • Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans: 134-93
  • Miami Heat - Houston Rockets: 98-102
  • Dallas Mavericks - Detroit Pistons: 123-117
  • Utah Jazz - Boston Celtics: 99-121
  • Portland Trail Blazers - Denver Nuggets: 128-109
  • Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers: 123-112
  • Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies: 128-108

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