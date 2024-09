İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı. Futbol hayatı boyunca 4 farklı ligde şampiyonluk yaşamış olan Öztürk, bu heyecan dolu yolculuğun artık sonuna geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Öztürk, paylaşımında uzun yıllar boyunca büyük tutkuyla oynadığı bu spora veda ettiğini belirtirken, “Yeni bir sayfa açma zamanı geldi,” ifadesini kullandı. Futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunun altını çizen Öztürk, tekrar hatırlatmak istediği duyguları şu şekilde paylaştı:

“Sahada geçirdiğim her an, rekor kırarak attığım her gol, kazandığım her zafer ve şampiyonluk, beni şekillendiren değerli anılar olarak kalacak.”