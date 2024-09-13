İbrahim Öztürk Futbola Veda Etti

İbrahim Öztürk, 4 Ligde Şampiyonlukların Sahibi

Türk futbolunun önemli isimlerinden İbrahim Öztürk, 43 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı. Futbol hayatı boyunca 4 farklı ligde şampiyonluk yaşamış olan Öztürk, bu heyecan dolu yolculuğun artık sonuna geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal Medyada Duygusal Veda

Öztürk, paylaşımında uzun yıllar boyunca büyük tutkuyla oynadığı bu spora veda ettiğini belirtirken, “Yeni bir sayfa açma zamanı geldi,” ifadesini kullandı. Futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunun altını çizen Öztürk, tekrar hatırlatmak istediği duyguları şu şekilde paylaştı:

“Sahada geçirdiğim her an, rekor kırarak attığım her gol, kazandığım her zafer ve şampiyonluk, beni şekillendiren değerli anılar olarak kalacak.”

Destek Olana Teşekkür

İbrahim Öztürk, futbol kariyeri boyunca yanındaki destekçiler için de teşekkürlerini sundu. Ailesine, arkadaşlarına, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve değerli futbolseverlere minnettarlığını dile getiren Öztürk, bu süreçte öğrendiği disiplin, azim ve takım ruhunun hayatının her alanında rehberlik edeceğini ifade etti.

Yeni Başlangıçlar İçin Hazır

Öztürk, “Bu vedanın bir son değil, yeni başlangıçlar için bir adım olduğunu biliyorum. Gelecekte belki de genç yeteneklere rehberlik ederek futbolun farklı alanlarında katkıda bulunmaya devam edeceğim.” dedi. Futbolun kendisine kattığı değerleri her zaman kalbinde taşıyacağını belirtti.

Şampiyonluk Kariyeri

21 Haziran 1981 doğumlu olan İbrahim Öztürk, Süper Lig’de Bursaspor, 1. Lig’de Sivasspor ve Altay, 2. Lig’de Altay ve Erciyesspor, 3. Lig’de ise Karamanspor ile şampiyonluk yaşamıştır. 2002-03 sezonunda Kayseri Erciyesspor’da başladığı futbol kariyerinde, Karamanspor, MKE Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor, Sivasspor ve Erciyes 38 gibi takımlarda forma giymiştir.

Türk futbolunda Avrupa kupaları hariç toplam 576 maça çıkan Öztürk, bu süreçte 27 gol atmıştır.