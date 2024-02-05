Icardi hayranları yıkılacak: İtalyanlar harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında sürpriz gelişmelere imza atıyor. İtalyan basını, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eski takımı Inter'e dönebileceği yönünde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, "Size küçük bir sır vereyim. Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar ve umarım öyle olur. Bunun doğru olduğundan emin değilim fakat evleri Milano'da" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın transfer harekatı sadece Icardi ile sınırlı değil. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten Nabil Fekir'i gündemlerine aldı. 147 maçta 28 gol atıp 27 asistle oynayan Fransız yıldızın kariyeri, Galatasaray taraftarını heyecanlandırıyor. İlk aşamada kiralama formülü denenecek olan Fekir, orta sahaya büyük bir katkı sağlayabilir.

Sol bek mevkiine transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hannover forması giyen Derrick Köhn'ü gündemine aldı. Alman oyuncu, bu sezon Hannover formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol atıp 6 asistle performansını gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılılar, Köhn için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.





Diğer yandan, Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında yaşanan gelişmeler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oscar Perea'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak genç yetenek, transfer konusunda başlangıçta isteksiz görünse de iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor ise kötü günler geçirirken savunma hattını güçlendirmek için Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Belçikalı futbolcu için Dortmund ile görüşmelere başladığı belirtiliyor. Meunier'in sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, transferin maliyet açısından avantajlı olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera için kritik günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile ara transfer döneminin kapanmasının ardından masaya oturacak ve emektar kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Ardından düzenlenecek organizasyon ile Muslera'nın jübilesi gerçekleştirilecek.

Transferin heyecan dolu günlerinde, Galatasaray'ın atakları ve diğer Süper Lig ekiplerinin sürpriz hamleleri futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.