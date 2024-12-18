İkas Eyüpspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

İkas Eyüpspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan ikas Eyüpspor, hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Arda Turan Yönetiminde Antrenman

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan duyuruya göre, antrenman Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlandığı bildirildi.

Top kapma çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maç ile sonlandığı ifade edildi.

İkas Eyüpspor, yarınki antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak, Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilemek için hazır hale gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ikas Eyüpspor, Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ikas Eyüpspor, Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı.