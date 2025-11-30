İncirliova Belediyespor’tan Gollü Galibiyet: Laleler 6-0 ile Zirveye Tutundu

İncirliova Belediyespor 6-0 ile Zirve Yarışında İddiasını Sürdürdü

Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı’nı dolduran İncirliovalılar önünde oynayan İncirliova Belediyespor, sürükleyici bir oyunla rakibini farklı mağlup etti. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü Oğuzhan Sekban ile bularak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci Yarıda Gol Şovu

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Laleler, üst üste gollerle rakip savunmayı çözdü. Emre Demirtaş ile farkı ikiye çıkaran ekip, ardından yaklaşık 30 metreden gönderilen şık şutla Arda Uyan'ın golüyle tribünleri ayağa kaldırdı.

Oyuna sonradan dahil olan Halil İbrahim Yılmaz skoru 4-0'a taşırken, genç santrafor İbrahim Ataş ile fark beşe çıktı. Maçın skoru ise orta sahaya yakın mesafeden attığı sert şutla Gürhan Özdemir tarafından belirlendi.

Arda Uyan ve Gürhan Özdemir, uzak mesafeden kaydettikleri gollerle maçın öne çıkan isimleri oldu.

Lig Tablosuna Etkisi

Bu farklı galibiyetle İncirliova Belediyespor, ligde üst üste ikinci zaferini elde ederek puanını 11'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Başkan Yardımcısı Sadık Kaya'nın Açıklaması

İncirliova Belediyespor Başkan Yardımcısı Sadık Kaya, maç sonrası yaptığı değerlendirmede: "Gerçekten çok zevkli bir maç oldu. Seyircimiz tribünleri hınca hınç doldurdu ve takıma büyük enerji verdi. Şimdi önümüzde Çine Madranspor derbisi var. Bomba gibi geliyoruz. O derbiyi kazanacağız. Tüm Aydın’ı tribünlere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

