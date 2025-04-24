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İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te heyecan dolu maçlarla sürüyor. Yarı finaller ve final maçları için voleybolseverler davet ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:19
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen önemli bir organizasyon olarak Karabük'te devam ediyor. Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında gerçekleştirilen bu şampiyonada, erkeklerde 6, kadınlarda ise 10 takım kıyasıya mücadele ediyor.

Bugün gerçekleşen kadınlar maçında Adana 2007 İşitme Engelliler, Karadeniz Ereğli İşitme Engelliler'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Erkekler kategorisinde ise Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor, Çorlu Gençlerbirliği İşitme Engelliler Spor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Şampiyonada bugün erkeklerde Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor ile İstanbul Sessizler Spor karşı karşıya gelirken, kadınlarda Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor - İstanbul Sessizler Spor, Denizli İşitme Engelliler Spor - Çorlu Gençlerbirliği Spor ve Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor - Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor maçları oynanacak.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonanın önemli bir aşamasının geçildiğini duyurdu. Çarkcı, "Cumartesi ve pazar günleri yarı final ve final maçları olacak. Karabük'teki voleybolseverler, Avrupa Şampiyonası'nı izlemişlerdi. Onları yarı final ve final maçlarını izlemeye davet ediyorum. Güzel maçlar olacak ve Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan üst düzeyde maçları izlemeye gelenler olacak," ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 27 Nisan tarihinde sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası...

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor. Şampiyona kapsamında Yenişehir Spor Salonu'nda Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor ile İstanbul Sessizler Spor karşı karşıya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası...

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor. Şampiyona kapsamında Yenişehir Spor Salonu'nda Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor ile İstanbul Sessizler Spor karşı karşıya geldi.

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