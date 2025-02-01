DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.641.056,49 0,21%

İskenderunspor, Yeni Stadyumunu Trabzonspor ile Açıyor

İskenderunspor, yeni stadyumunun açılışını Trabzonspor ile yapacak, taraftarları davet ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:14
İskenderunspor, Yeni Stadyumunu Trabzonspor ile Açıyor

İskenderunspor, Yeni Stadyumunu Trabzonspor ile Açıyor

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, yeni stadyumlarının açılışını Trabzonspor maçıyla gerçekleştireceklerini duyurdu. Taraftarları bu özel gün için stadyuma davet eden Bolat, "Güzel bir gün olacak" dedi.

Nesine 2. Lig'in temsilcisi olan İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. turda Tire 2021'i, 5. turda ise Atakaş Hatayspor'u eleyerek bu aşamaya geldi. İlk grup mücadelesinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor, Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlamak için geri sayıma geçti.

Hedef Galibiyet

9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşmada, İskenderunspor'un hedefi yeni stadyumlarında galibiyet almak.

Hakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kupada gruplara kadar ulaşmanın takımız için büyük bir başarı olduğunu" belirterek, "Stadımız Trabzonspor maçıyla açılıyor; taraftarımızı davet ediyoruz. Önceliğimiz 1 puan, ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takım Kaptanı ve Yeni Transferlerden Mesaj

İskenderunspor'un kaptanı Erbay Eker, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve bu karşılaşmaya özel bir heyecanla hazırlandıklarını dile getirdi. Eker, "Puan ya da puanlar almak istiyoruz, sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan sol bek Yusuf Acer ise, "Trabzonspor ile karşılaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Hem şehir hem de bizim adımıza güzel bir maç olsun" diye konuştu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden...

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden...

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile Zorlu Maça Çıkıyor
2
EYOF 2017 Bronz Madalyası Sahibi Aydan Karakulak, Yeni Yetenekleri Yetiştiriyor
3
Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u Ağırlıyor: Önemli Maç Yarın!
4
Alanyaspor, Orta Saha Oyuncusu Enes Keskin'i Kadrosuna Katıyor
5
Görkem Hasırcı: Kadın Antrenörlükte Şampiyonluk Peşinde
6
Türk Sporcular Tiflis'te Karate 1 Serisi A Ligi'nde 7 Madalya Kazandı
7
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!