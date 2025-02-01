İskenderunspor, Yeni Stadyumunu Trabzonspor ile Açıyor

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, yeni stadyumlarının açılışını Trabzonspor maçıyla gerçekleştireceklerini duyurdu. Taraftarları bu özel gün için stadyuma davet eden Bolat, "Güzel bir gün olacak" dedi.

Nesine 2. Lig'in temsilcisi olan İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. turda Tire 2021'i, 5. turda ise Atakaş Hatayspor'u eleyerek bu aşamaya geldi. İlk grup mücadelesinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor, Trabzonspor'u kendi sahasında ağırlamak için geri sayıma geçti.

Hedef Galibiyet

9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşmada, İskenderunspor'un hedefi yeni stadyumlarında galibiyet almak.

Hakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kupada gruplara kadar ulaşmanın takımız için büyük bir başarı olduğunu" belirterek, "Stadımız Trabzonspor maçıyla açılıyor; taraftarımızı davet ediyoruz. Önceliğimiz 1 puan, ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takım Kaptanı ve Yeni Transferlerden Mesaj

İskenderunspor'un kaptanı Erbay Eker, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve bu karşılaşmaya özel bir heyecanla hazırlandıklarını dile getirdi. Eker, "Puan ya da puanlar almak istiyoruz, sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan sol bek Yusuf Acer ise, "Trabzonspor ile karşılaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Hem şehir hem de bizim adımıza güzel bir maç olsun" diye konuştu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.