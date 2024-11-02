İstanbul Maratonu'nda Yabancı Atletlerin Üstünlüğü

İstanbul Maratonu'nda Yabancı Atletlerin Dominasyonu

ERCAN ÇAKAR - Bu yıl 46. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda yabancı atletlerin elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. İstanbul'da yarın gerçekleşecek maratonda, erkeklerde gerçekleştirilen 45 yarışın 11'ini Türk atletler, 34'ünü ise yabancı atletler kazandı.

Erkeklerde Yabancıların Üstünlüğü

İlk olarak 1979 yılında gerçekleşen maratonda, başlangıçta ilk dört yıl içerisinde birincilikler Türk atletler arasında paylaşıldı. Ancak son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü belirgin hale geldi; son 31 maratonda erkeklerde birincilik yabancı sporculara gitti. Türk atletlerin yanı sıra erkeklerde şimdiye kadar kazananlar arasında 17 Kenyalı, 7 Etiyopyalı, ikişer İngiliz ve Fransız, ve diğer ülkelerden sporcular da yer aldı.

Kadınlarda Sadece Bir Türk Şampiyon

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan kadın maratonunda, geride kalan 33 yarışın yalnızca birinde Türk bir atlet birinci olabildi. Bu başarı, 1994 yılında Serap Aktaş tarafından elde edilmiştir. Son 29 yarıştır Türk kadın atletler en üst dereceleri elde edememiştir.

En İyi ve En Kötü Dereceler

İstanbul Maratonu'nda erkekler için en iyi derece Kenyalı Daniel Kipkore Kibet tarafından 2019 yılında 2.09.44 ile kaydedildi. Kadınlarda ise Ruth Chepngetich 2018'de 2.18.35'lik derecesiyle yarış rekorunu kırdı. Öte yandan, erkeklerde en kötü zaman 1982 yılında 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz'e aittir.

Geçmiş Maraton Birincileri

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre birinci gelen sporcular şöyle sıralanmaktadır: