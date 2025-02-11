İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Spor Ödülleri Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

İstanbul Okan Üniversitesi, 2024 Spor Ödülleri’ni görkemli bir törenle sahiplerine sundu. Tuzla'daki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve ampute milli futbolcu Barış Telli gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Fair Play Vurgusu

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Lale Orta, fair play anlayışının spordaki önemine dikkat çekti. Orta, "Spor sadece bir rekabet alanı değil, insanın sınırlarını zorladığı ve tüm zorluklara rağmen ilerlediği bir yolculuk. 2024 yılında elde ettikleri başarılarla ödüle layık görülen isimlerle burada bir araya gelmekten onur duyuyoruz" dedi.

Vincenzo Montella'nın Duyguları

Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazanan Vincenzo Montella, genç öğrenciler tarafından bu ödüle layık görülmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Montella, "Uzun zamandır böyle coşkulu bir kalabalığın önünde olmamıştım. Bu ödül benim için özel bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Görüntülü Kutlama

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Yılın Futbolcusu ödülünü almak için katılamasa da görüntülü mesaj gönderdi. Çalhanoğlu, "2024'ü çok iyi geçirdiğimize inanıyorum. Inter ile şampiyonluk yaşadım ve milli takım olarak çeyrek finale yükseldik; bu, çok önemli bir başarıdır. Bu ödül için Vincenzo Montella başta olmak üzere tüm kazananları tebrik ediyorum" dedi.

Ödüllerin Sahipleri

İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri'nin kazananları şu şekilde:

Bekir Okan Spor Özel Ödülü: Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan

Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan İstanbul Okan Üniversitesi 25. Yıl Özel Ödülü: Murat Aksu

Murat Aksu Ömür Boyu Başarı Ödülü: Semih Saygıner

Semih Saygıner Sporda Yılın Onur Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu Yılın Teknik Direktörü: Vincenzo Montella

Vincenzo Montella Yılın Sporcusu: Kuzey Tunçelli

Kuzey Tunçelli Yılın Futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu Yılın Spor Sunucusu: Melike Çelik

Melike Çelik Yılın Spor Yorumcusu: Fırat Aydınus

Fırat Aydınus Yılın Spor Spikeri: Erman Yaşar

Erman Yaşar Yılın Spor Programı: Gamer

Gamer Yılın Spor Kanalı: TRT Spor

TRT Spor Sporda Yılın Onur Ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Ampute Futbol Takımı, A Milli Kadın Golbol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Ampute Futbol Takımı, A Milli Kadın Golbol Takımı Yılın Kadın Takımı: Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Yılın Dijital Spor Programı: Bi Pazarımız Bile Yok

Bi Pazarımız Bile Yok Yılın Erkek Takımı: Galatasaray Futbol Takımı

İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. "Yılın Teknik Direktörü" ödülünün sahibi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tuzla'daki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

İstanbul Okan Üniversitesi 2024 Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. "Yılın Teknik Direktörü" ödülünün sahibi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tuzla'daki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.