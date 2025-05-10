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İzmir'de Dans Rüzgarı: Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması Başladı

İzmir'de, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı başladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:42
İzmir'de Dans Rüzgarı: Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması Başladı

İzmir'de Dans Tutkunlarına Büyüleyici Bir Etkinlik

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, sporcular en iyi performanslarını sergileyerek derece kazanmak için mücadele ediyor.

Büyük Katılım ile Dans Tutkusu Yükseliyor

Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından 400 sporcu katılıyor. Yarışmanın yarın sona ereceği belirtiliyor. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine organizasyon hakkında bilgi verirken, etap yarışmalarının devam ettiğini ve dördüncü etabın İzmir'de yapılmakta olduğunu açıkladı.

Son Etap Ürgüp'te Gerçekleşecek

Başkan Korkmaz, son etap yarışmasının Ürgüp'te yapılacağını vurgulayarak, "Ürgüp'e ilk defa bir dans sporu yarışması götüreceğiz. Beşinci etap yarışmasından sonra da sezonu kapatacağız." dedi.

Başarılarla Dolu Bir Sezon

Korkmaz, ayrıca bu sezonun dans sporları açısından çok başarılı geçtiğini belirterek, "İlk defa Türkiye dans sporları tarihinde 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olan gençlerimiz var. Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldular. Bu bizim için bir ilkti. Yurt dışındaki okul yarışmaları, Avrupa ve dünya şampiyonasına giden sporcularımız derecelerle döndü. Dolayısıyla dans sporunda güzel bir sezon geçirdik." diye ekledi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın...

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular dereceye girmek için performans sergiliyor.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın...

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular dereceye girmek için performans sergiliyor.

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