İzmir'de Kistik Fibrozisli Çocuklar İçin Gökdelen Tırmanma Yarışı Düzenlendi

İzmir'de Kistik Fibrozisli Çocuklar İçin Tırmanma Yarışı Yapıldı

İzmir, kistik fibrozis hastası çocuklara destek olmak amacıyla gökdelende heyecan dolu bir tırmanma yarışı organize etti. Mistral Ofis Kulesi'nde düzenlenen etkinlik, kentin en yüksek binalarından biri olma özelliği taşıyor ve yüksekliği 216 metre olarak kaydediliyor.

Etkinlik, çocuklar için 2 kat ve yetişkinler için 15 ile 48 kat kategorilerinde gerçekleştirildi. Zorlu 48 kat kategorisinde katılımcılar, toplamda 1125 basamak tırmanarak yarıştılar.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 234 koşucudan 152'si 48 kat kategorisinde mücadele etti. Yarışmaya katılan Nüşabe Paşazade, bu tür etkinliklerin kistik fibrozis hastası çocuklara dikkat çekmek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Paşazade, "Bu muhteşem manzarada gökdeleni koştuk. Hedefimiz çok önemliydi ve çok güzeldi," dedi.

Etkinliğe katılan Ferdan Çiftçi ise bu yarışmanın kendisine kistik fibrozis hastalığı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verdiğini ifade etti. Çiftçi, "Bu miniklerimizin akciğerlerinde nasıl sıkıntılar olduğunu fark ettim. Onların da koşmaya, oynamaya ihtiyaçları olduğunu anladım," şeklinde konuştu.

Yarış sonunda, katılım ücretlerinden elde edilen gelir kistik fibrozisli çocuklara bağışlanırken, tüm yarışmacılara madalyalar ve çeşitli hediyeler verildi.

İzmir'de geliri kistik fibrozis hastası çocuklara bağışlanmak üzere gökdelende tırmanma yarışı yapıldı. Kentin en yüksek binalarından olan 216 metre yüksekliğindeki Mistral Ofis Kulesi'nde düzenlenen etkinlik çocuklarda 2, yetişkinlerde ise 15 ve 48 kat tırmanma olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yarışın en zorlu kategorisinde katılımcılar 1125 basamak geçip 48 kat tırmandı.

İzmir'de geliri kistik fibrozis hastası çocuklara bağışlanmak üzere gökdelende tırmanma yarışı yapıldı. Kentin en yüksek binalarından olan 216 metre yüksekliğindeki Mistral Ofis Kulesi'nde düzenlenen etkinlik çocuklarda 2, yetişkinlerde ise 15 ve 48 kat tırmanma olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yarışın en zorlu kategorisinde katılımcılar 1125 basamak geçip 48 kat tırmandı.