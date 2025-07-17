Joao Pereira, Türkiye Futbolu İçin Övgüde Bulundu

Joao Pereira'dan Türkiye'de Futbol Ortamına Övgü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Türkiye'deki futbol ortamından övgü dolu sözlerle bahsetti. Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'da, Pereira, yeni sezon hedefleri ve Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Pereira, futbolcularının yeni sezon için fiziksel ve mental olarak hazır olması gerektiğini, ardından taktik çalışmalarına başlayacaklarını vurguladı. Geçtiğimiz sezonu arzuladıkları yerde tamamladıklarını belirten Pereira, "Hedefimiz Alanyaspor'un Süper Lig'de kalmasıydı ve bunu başardık. Çok zordu ama bunu başardık ve şimdi önümüzdeki sezonu daha rahat geçirmeyi planlıyoruz," dedi.

Türkiye'nin Futbol İmkanları Olumlu

Pereira, Türkiye'de teknik direktör olarak ilk deneyimini yaşarken, daha önce futbolcu olarak Trabzonspor'da forma giymişti. Türkiye ligindeki olanakları değerlendirerek, "Antrenman yapmak için Türkiye'de gerçekten çok iyi şartlar var. Antrenman sahaları ve stadyumlar harika durumda. Ayrıca, taraftarlar takımlarını çok iyi destekliyor. Türkiye'deki takımlar çok kaliteli kadrolar oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Pereira, Türk liginin pozisyonunu da eleştirerek, "Türkiye liginin daha yüksek yerde olması gerekiyor. Avrupa'da ilk 5 lig arasında yer almalı. Bu şartlar ve kaliteli oyuncular olmasına rağmen, ligimizin daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum," dedi.

Fenerbahçe ile Zorlu Bir Başlangıç

Yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Pereira, "Her ne kadar Fenerbahçe çok özel bir rakip olsa da, sezon boyunca her maça puan almak için çıkacağız," diyerek sezon hedeflerine odaklandıklarını ifade etti.

Pereira ayrıca, dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho hakkında, "Mourinho, Portekizli diğer antrenörler için birçok kapı açtı. Ona müteşekkiriz," şeklinde konuştu. Transfer konusundaki gelişmeler hakkında ise, "Henüz bir şey söyleyemem ama bu konu yönetim ve teknik ekip arasındaki bir durum," diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampıyla tamamladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampıyla tamamladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.