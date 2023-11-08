Jorge Jesus Fenerbahçe'ye kafayı taktı: FIFA'ya şikayet edecek

Jorge Jesus eski takımıyla uğraşmaya devam ediyor! UEFA'ya şikayet edecekmiş! Tüm detaylar haberimizde.

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye kafayı taktı: FIFA'ya şikayet edecek
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Eski Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe ile ilgili sorunlarını dile getirmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

JORGE JESUS'TAN FENERBAHÇE HAMLESİ

Geçen sezon Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası kazandıran ve daha sonra Al Hilal takımının başına geçen Jorge Jesus takımla ilgili ilginç bir şikayette bulundu. 

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69 yaşındaki Teknik Direktör Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrasonda bonusunun ödenmediğini dile getirdi ve FIFA'ya başvuracağını söyledi. Geçtiğimiz hafta kulübe ihtar çektiği öğrenilen Jesus'un kendine dönüş yapılmadığı ve şikayete mecbur bırakıldığı öğrenildi. 

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