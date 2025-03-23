Juventus'un Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor Oldu

Juventus'un Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, yeni teknik direktörü olarak Igor Tudor'u belirledi. Kulübün resmi X hesabından yapılan duyuruda, "Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta'ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder" ifadelerine yer verildi.

Motta Dönemi Sonlandı

Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A'da peş peşe kötü sonuçlar aldı. Önce Atalanta'ya 4-0, ardından da Fiorentina'ya 3-0 mağlup olan Torino ekibi, bu sonuçlar sonrası Motta'nın görevine son verdi.

Igor Tudor'un Kariyeri

46 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor, Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapmıştı. İtalya'da daha önce Udinese, Hellas Verona ve Lazio gibi takımları çalıştıran Tudor, Türkiye'de de Kardemir Karabükspor'da 2016-2017 sezonunda görev almış ve Galatasaray'da ise 2017 yılı içinde teknik direktörlük yapmıştır.