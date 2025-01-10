Kadın Boks Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kadın Boks Milli Takımı, yeni madalyalar için kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na odaklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:05
Kadın Boks Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kadın Boks Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Hazırlıklarını Sürdürüyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kadın Boks Milli Takımı, yeni başarılar için kamp çalışmalarını sürdürüyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mart ayı itibarıyla düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı kadın boksörler, Paris’te elde ettikleri kazancı burada da sürdürmeyi hedefliyor.

Busenaz Sürmeneli: "2028 Olimpiyatları Hedefindeyiz"

Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, takım ve bireysel olarak dünya şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiriyor. AA muhabirine verdiği demeçte, "En büyük hedefimiz takım olarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Hocalarımız bize, '3,5 senelik kampa hazır mısınız?' diye sordular. Tabii ki arada dünya ve Avrupa şampiyonaları olacak; bu turnuvalarda da en iyi sonuçları almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu: "2028 Olimpiyatları İçin Çalışmalara Başladık"

Bireysel olarak yaklaşık bir aydır kampta olan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlar sonrası takım olarak fiziksel ve zihinsel olarak dinlenip dünya şampiyonası için hazırlık yaptıklarını belirtti. "Bundan sonra da önümüzde bir dünya şampiyonası var. Şimdiden 2028 Olimpiyatları için çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı. Çakıroğlu, Sırbistan'a giderek en az 3-4 altın madalya almak istediklerini de sözlerine ekledi.

Hatice Akbaş: "Altın Madalya İçin İstekliyiz"

Hatice Akbaş ise takım olarak altın madalyaya hasret olduklarını vurgulayarak, "Güzel bir şekilde hazırlanmaya başladık, istekliyiz. Son iki yıldır dünya şampiyonasında bulunmadık, ancak olimpiyatlarda önemli bir başarı elde ettik" dedi. Akbaş, olimpiyat finalinde kaybettiği Çinli rakibi Yuan Chang ile yeniden karşılaşma arzusunu dile getirerek, "Eksiklerimizi görüp ona göre çalışıyoruz. İnşallah onunla tekrar karşılaşma fırsatımız olur" ifadelerinde bulundu.

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