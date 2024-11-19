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Karadağ 2 - Türkiye 1: UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:35
Karadağ 2 - Türkiye 1: UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Yarı Sonucu

Karadağ 2 - Türkiye 1: İlk Yarı Analizi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Dört dakikalık bir çabanın ardından, Arda ile gole yaklaşan Türkiye, kaleci Nikic tarafından engellendi.

Maçın 28. dakikasında, Kaan Ayhan tarafından atılan uzun top ile Karadağ ceza sahasında Kenan, Kerem'e pas yolladı. Ancak Kerem'in gelişine vuruşu az farkla auta gitti.

29. dakikada, Karadağ öne geçti. Savunmadan Vukcevic’in uzun topunu kontrol eden Krstovic, ceza sahasına girerek şutunu çekti ve skoru 1-0 yaptı.

32. dakikada, Karadağ’ın etkili hücumlarından biri daha yaşandı. Jovetic’in pasında Jankovic, kalecimiz Mert’in müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada, milli takım beraberliği sağladı! Sağ kanatta kullanılan taçtan sonra, Orkun'un yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu ve skoru 1-1’e getirdi.

Ancak karşılaşmanın 45. dakikasında Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic’in pasıyla Krstovic’in çok sert şutu, Türkiye'yi geride bıraktı: 2-1.

İlk yarı, Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye ikinci yarıda galibiyet için sahaya çıkacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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