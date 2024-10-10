Karadağ'ın Umutları Türkiye Maçında

Karadağ, Türkiye ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Karadağ milli futbolcusu Edvin Kuc, yarın Samsun'da oynanacak olan Türkiye karşılaşması öncesinde umut dolu açıklamalarda bulundu. Kuc, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Türk taraftarının coşkusuna dikkat çekerek, "İnşallah yarın stadyum dolu olur, bizim kötü gidişatımızın biteceği bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Kötü Başlangıcı Düzeltmek İstiyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçlarına çıkacak olan Karadağ, ilk iki maçı kaybetmelerinin ardından Türkiye karşısında tamamen farklı bir görüntü sergilemek arzusunda. Kuc, "Kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz. İki maçı kaybettik ama bazı eksikliklerimiz vardı. Yarın Türkiye karşısında güzel sonuç çıkarmayı istiyoruz" dedi.

Edvin Kuc, Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncu kalitesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, "Böyle bir atmosferde bazı eksikliklerimize rağmen iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.