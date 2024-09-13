Karaman'da Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Geliyor

Türkiye Kaykay Federasyonu, 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı Karaman'da düzenleyeceğini duyurdu.

Yarışmalar Ne Zaman ve Nerede?

Federasyonun açıklamasına göre, bu heyecan verici şampiyona 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışlar, Karaman'daki Motosiklet Eğitim Pisti'nde iki ayrı mesafede yapılacak.

Beklenti ve Katılım

Şampiyonanın, tekerlekli paten sporu için büyük bir etkinlik olacağı ve birçok sporcunun katılım göstermesi bekleniyor. Bu organizasyon, sporcular için bir yarışma fırsatı sunarken, izleyiciler için de keyifli bir deneyim yaratacak.