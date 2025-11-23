Kastamonu Boks Turnuvasında Kavga: Yumruklar Salona Taştı

Kastamonu'da düzenlenen İller Arası Boks Turnuvası'nda çıkan kavga kısa sürede büyüdü; polis güçlükle müdahale etti, yumruklar salona taştı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:33
Kastamonu Boks Turnuvasında Kavga: Yumruklar Salona Taştı

Kastamonu Boks Turnuvasında Kavga: Yumruklar Salona Taştı

İller Arası Boks Turnuvası'nın bugünkü etabında tansiyon yükseldi

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu’da gerçekleştirildi.

Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı.

Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında, sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklar adeta havada uçuştu ve ortam bir anda gerildi.

Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

KASTAMONU’DA BOKS TURNUVASINDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU. POLİS...

KASTAMONU’DA BOKS TURNUVASINDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU. POLİS EKİPLERİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik