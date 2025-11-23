Kastamonu Boks Turnuvasında Kavga: Yumruklar Salona Taştı

İller Arası Boks Turnuvası'nın bugünkü etabında tansiyon yükseldi

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu’da gerçekleştirildi.

Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı.

Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında, sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklar adeta havada uçuştu ve ortam bir anda gerildi.

Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

