Kayseri Basketbol'un Yıldızı Dangerfield, Takımına Güç Katıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyun kurucusu Crystal Simone Dangerfield, attığı 369 sayı ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak takımının önemli bir parçası haline geldi.

Sezon başında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Los Angeles Sparks'tan transfer edilen Dangerfield, ligdeki toplam sayı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Oyun kurucu pozisyonundaki 26 yaşındaki oyuncu, 55 üç sayılık atıştan bulduğu 165 sayıyla bu alanda ise 2. sırada bulunuyor.

Kayseri'de Olmaktan Mutlu

AA muhabirine verdiği demeçte Dangerfield, Kayseri'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Takımının başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Dangerfield, "Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımımızda görev alan herkes sahada elinden geleni yapıyor. İyi bir ekibiz. Ben de bu takımın iyi yerlere gelmesi için mücadele ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gelecek Yıl da Kayseri'de Olmak İstiyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin kalitesine değinen Dangerfield, herhangi bir istatistikte lider olmanın gurur verici olduğunu belirtti. Gelecek yıl da burada oynamak istediğini söyleyen Dangerfield, "Ailemle bu konuyu paylaştım. Onlar da burada kalmamı istiyor," şeklinde konuştu.

Başantrenör Emre Özsarı'nın Yorumları

Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı, Dangerfield'in karakterini öne çıkararak, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Uzun süredir takip ettiğim bir oyuncuydu. Onun Türkiye'deki bu başarısını görmek, takımımız için büyük bir kazanç," dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol, şimdilik ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Crystal Simone Dangerfield, attığı 369 sayı ile takımın başarısında büyük pay sahibi oldu. Dangerfield, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Crystal Simone Dangerfield, attığı 369 sayı ile takımın başarısında büyük pay sahibi oldu. Dangerfield, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.