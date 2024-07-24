Kayserispor, Ankaragücü'ne Hazırlık Maçında Yenildi

Hazırlık Maçı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig takımımız Mondihome Kayserispor, rakibi Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile yaptığı hazırlık maçında 3-1’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Maç Detayları

Karşılaşma, Kayserispor'un Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleşti. Ev sahibi ekip, sahaya şu oyuncularla çıktı:

Bilal Bayazıt

Attamah

Cardoso

Gökhan Sazdağı

Mehmet Eray Özbek

Ramazan Civelek

Shukurov

Arif Kocaman

Aylton Filipe Boa Morte

Ackah

Jeanvier

MKE Ankaragücü’nün ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı:

Bahadırhan Güngördü

Kitsiou

Yıldırım Mert Çetin

Mahmut Tekdemir

Abdurrahim Dursun

Cem Türkmen

Ali Kaan Güneren

Saponora

Bajic

Rodruguis

Bassogog

Maçın Golleri

MKE Ankaragücü, 23. dakikada Saponora, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 70. dakikada oyuna sonradan giren Cephas ile üç gol attı. Kayserispor'un tek golünü ise 68. dakikada Mehmet Eray Özbek kaydetti.

Teknik Direktörün Açıklamaları

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçı değerlendirdiği konuşmasında Kayserispor’a teşekkür etti ve maçın centilmence geçtiğini belirtti. Arslan, "Kendi oyunlarımızda eksikliklerimize dikkat etmeliyiz. Şampiyonluk hedefimiz için fiziksel olarak gerekenleri tamamlamak zorundayız" dedi.

Transfer Durumu

Bir gazetecinin transfer arayışlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Arslan, "Stoper ve santrafor mevkilerine yoğunlaşacağız. İki oyuncu almak istiyoruz, yeterli görüyoruz" ifadelerini kullandı. Tolga Ciğerci'nin takımda kalacağını ve Efkan Bekiroğlu'nun değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, onun da kalmasının kendilerini mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.