Kayserispor, Ankaragücü'ne Hazırlık Maçında Yenildi

Hazırlık Maçı Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig takımımız Mondihome Kayserispor, rakibi Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile yaptığı hazırlık maçında 3-1’lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.
Maç Detayları
Karşılaşma, Kayserispor'un Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleşti. Ev sahibi ekip, sahaya şu oyuncularla çıktı:
- Bilal Bayazıt
- Attamah
- Cardoso
- Gökhan Sazdağı
- Mehmet Eray Özbek
- Ramazan Civelek
- Shukurov
- Arif Kocaman
- Aylton Filipe Boa Morte
- Ackah
- Jeanvier
MKE Ankaragücü’nün ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı:
- Bahadırhan Güngördü
- Kitsiou
- Yıldırım Mert Çetin
- Mahmut Tekdemir
- Abdurrahim Dursun
- Cem Türkmen
- Ali Kaan Güneren
- Saponora
- Bajic
- Rodruguis
- Bassogog
Maçın Golleri
MKE Ankaragücü, 23. dakikada Saponora, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 70. dakikada oyuna sonradan giren Cephas ile üç gol attı. Kayserispor'un tek golünü ise 68. dakikada Mehmet Eray Özbek kaydetti.
Teknik Direktörün Açıklamaları
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçı değerlendirdiği konuşmasında Kayserispor’a teşekkür etti ve maçın centilmence geçtiğini belirtti. Arslan, "Kendi oyunlarımızda eksikliklerimize dikkat etmeliyiz. Şampiyonluk hedefimiz için fiziksel olarak gerekenleri tamamlamak zorundayız" dedi.
Transfer Durumu
Bir gazetecinin transfer arayışlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Arslan, "Stoper ve santrafor mevkilerine yoğunlaşacağız. İki oyuncu almak istiyoruz, yeterli görüyoruz" ifadelerini kullandı. Tolga Ciğerci'nin takımda kalacağını ve Efkan Bekiroğlu'nun değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, onun da kalmasının kendilerini mutlu edeceğini sözlerine ekledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde karşılaştı.