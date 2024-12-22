Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifa Etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı İstifasını Açıkladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında takımlarının Galatasaray'a 5-1 yenilmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki maç sonunda yaptığı açıklamada, galibiyet için Galatasaray Kulübü'ne tebriklerini ileten Çamlı, karşılaşmanın keyif verici olduğunu vurguladı.

"Bu Defter Kapanmıştır"

"Bu bir maç. Neticesi 5-1 olur, 6-1 olur, 4-1 olur, hiç fark etmiyor. Bu 'yönetim istifa' çığlıkları atanlar rahat olsunlar, ben istifa ettim," diyen Çamlı, Kayserispor'a olan bağlılığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Geçmişte şehrine ve kulübüne yaptığı hizmetlerden pişmanlık duymadığını belirten başkan, taraftarlara seslendi: "Bu kulübü bu hale getirenlere neden bağırmadınız?"

Tepkiler ve Gelecek Planları

Çamlı, kulüple ilgili yaşanan sorunların ciddiyetine dikkat çekerek, ilerleyen dönemlerde daha fazla suç duyurusunda bulunmayı planladığını söyledi. "Kimler olduğunu herkes biliyor. Bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun," diyerek açıklamasını sürdüren Çamlı, Kayserispor’un zarar görmemesi için elinden geleni yapmayı arzuladığını ifade etti.

Sorulara Yanıt Verdi

Bir gazetecinin, "İstifa sebebiniz taraftarın tepkisi mi?" sorusuna Çamlı, Kayserispor’un başarısızlıklarının akılla izah edilemeyeceğini belirterek yanıt verdi. "1 lira geliri olmadan şu anda futbolcularının maaşlarını ödeyerek, Kayserispor'u iyi bir noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz." dedi ve istifasının hayırlı olmasını diledi.

Çamlı'nın istifası, hem kulüp camiasında hem de taraflarda yankı uyandırırken, önümüzdeki günlerde Kayserispor'un yeni yönetim yapısı hakkında nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu.