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Kayserispor, Bodrum FK ve Samsunspor Maçlarına Odaklandı

Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, Bodrum FK ve Samsunspor maçlarına yoğunlaştıklarını ve sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:30
Kayserispor, Bodrum FK ve Samsunspor Maçlarına Odaklandı

Kayserispor'un Hedefi: Galibiyet

Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün geleceği için önemli adımlar atıyor. Açıkalın, Bodrum FK ve Samsunspor ile oynanacak iki kritik maça odaklandıklarını vurguladı.

Ali Çamlı'ya Teşekkür

Açıkalın, Galatasaray karşısında 5-1'lik mağlubiyetin ardından istifa eden eski başkan Ali Çamlı için, "Ali Çamlı, kulübün en zor dönemlerinde mücadele etti. İşlerinin şeffaf olduğunu söyleyebilirim. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Takımın Gücü ve Problemler

Açıkalın, Kayserispor'un kadrosunun kaliteli olduğunu ancak mevcut sıralamada hak ettikleri yerde olmadıklarını belirterek, "Bunun sebebi zaman zaman yaşanan sakatlıklar ve şanssızlıklar. Takımıza güveniyorum ve hak ettiği yere ulaşması için çalışacağız." şeklinde ifade etti.

Mali Sorunlarla Mücadele

Kayserispor'un mali problemleri olduğuna değinen Açıkalın, "Bunları çözmek bizim görevimiz. Altyapı sorununu ivedilikle çözeceğiz. Ayrıca, kulübümüzün transfer yasağı var; fakat bu geçici bir durum." diye ekledi.

Öncelik: Bodrum FK ve Samsunspor Maçları

Açıkalın, "Önümüzde iki önemli maç var. Bunlara tamamen odaklanmış durumdayız. Saha dışı olaylardan uzak kalarak galibiyet için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Kayserispor'un bu zorlu süreçte takıma olan inanç ve desteği devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, bir restoranda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Açıkalın, burada açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, bir restoranda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Açıkalın, burada açıklamalarda bulundu.

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