Kayserispor'dan Huzurevi Ziyareti: Sevgi Dolu Anlar

Kayserispor'dan Huzurevine Sevgi Dolu Ziyaret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, kulübün teknik ekibi ve futbolcuları huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kimler Yer Aldı?

Kulübün yaptığı açıklamaya göre; ziyarette sportif direktör Muhammed Türkmen, teknik direktör Sergej Jakirovic ve bazı futbolcular yer aldı. Huzurevi sakinleri, Kayserisporlu futbolcular tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Güzel Anılar Biriktirildi

Ziyaret esnasında Kayserisporlu oyuncular, huzurevi sakinlerine güller vererek onlara moral kaynağı oldu. Ayrıca, futbolcuların imzaladığı Kayserispor formaları huzurevi sakinlerine hediye edildi. Sarı-kırmızılı ekip, kaynaşma anları yaşarken, huzurevi sakinleri ile sohbet edip birlikte fotoğraflar çekildi.

Bu ziyaret, Kayserispor'un toplumsal dayanışma ve destek anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Kayserisporlu oyuncular ve teknik ekip, huzurevi sakinlerine güller verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Kayserisporlu oyuncular ve teknik ekip, huzurevi sakinlerine güller verdi.