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Kayserispor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bellona Kayserispor, yarın Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:08
Kayserispor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışması yaptıktan sonra çift kale maç oynadı. Takım, Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle mücadeleye hazır hale geldi.

Kayserispor ile Konyaspor arasındaki müsabaka, RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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