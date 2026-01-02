Kayserispor'un Devre Arası Kampı Belek'te Başlıyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonu devre arası hazırlıkları için Antalya'nın Belek bölgesinde kampa girecek.

Kulübün kamp programı 2-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teknik heyetin yönetiminde yürütülecek yoğun hazırlık sürecinde futbolcular fiziksel ve taktik antrenmanlara odaklanacak.

Hazırlık Maçları

Kamp kapsamında takım iki hazırlık maçı oynayacak. Kayserispor, 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşılaşacak. Kampın son gününde ise 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Kamp sürecinde fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra yeni oyun planları üzerinde de durulması bekleniyor.

