Kenan Yıldız ve Can Uzun, En İyi Genç Futbolcular Arasında

Kenan Yıldız ile Can Uzun, Genç Yetenekler Arasında Öne Çıkıyor

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesini açıkladı. Bu listede, milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer alarak önemli bir başarı elde ettiler.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal listenin zirvesinde bulunurken, Kenan Yıldız Juventus takımında 5. sırada, Can Uzun ise Eintracht Frankfurt formasıyla 9. sırada kendine yer buldu.

Listede öne çıkan diğer oyuncular arasında Conrad Harder (Danimarka - Sporting Lizbon) 2. sırada, Desire Doue (Fransa - Paris Saint-Germain) 3. sırada ve Pau Cubarsi (İspanya - Barcelona) 4. sırada yer alıyor.

En İyi Genç Futbolcular Listesi

İşte CIES tarafından yapılan sıralama:

1. Lamine Yamal - Barcelona - 90.8

Lamine Yamal - Barcelona - 90.8 2. Conrad Harder - Sporting Lizbon - 88.4

Conrad Harder - Sporting Lizbon - 88.4 3. Desire Doue - Paris Saint-Germain - 88.2

Desire Doue - Paris Saint-Germain - 88.2 4. Pau Cubarsi - Barcelona - 86.3

Pau Cubarsi - Barcelona - 86.3 5. Kenan Yıldız - Juventus - 85.7

Kenan Yıldız - Juventus - 85.7 6. Dean Huijsen - Bournemouth - 84.3

Dean Huijsen - Bournemouth - 84.3 7. Martim Fernandes - Porto - 83.5

Martim Fernandes - Porto - 83.5 8. Estevao Willian - Palmeiras - 83.2

Estevao Willian - Palmeiras - 83.2 9. Can Uzun - Eintracht Frankfurt - 82.3

Can Uzun - Eintracht Frankfurt - 82.3 10. Geovany Quenda - Sporting Lizbon - 82.2

Bu liste, genç futbolcuların kariyerlerindeki potansiyeli ve performansı gösterirken, Türkiye'nin bu konuda uluslararası arenada önemli temsilcileri olduğunu kanıtlıyor.