KKTC, Edirne'nin Kadın Güreşindeki Deneyiminden Faydalanacak

KKTC'den Kadın Güreşine Destek Hamlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güreş Federasyonu, Türkiye'nin kadın güreşindeki başarılarını örnek alarak ülkesinde yeni bir gelişim süreci başlatıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin destek vereceği bu çalışmalar, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekiplerinin katılımıyla Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirildi.

KKTC Güreş Federasyonu'ndan Stratejik Planlamalar

KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, bu program sayesinde kadın güreşini daha da geliştirmek ve Avrupa ile dünya çapında başarılar elde etmek istediklerini belirtti. Özüzmez, KKTC'nin Türkiye'deki başarılardan ilham alarak kadın güreşine olan ilgiyi artırdığını ifade etti. "Daha önceki dönem başkanımız Mehmet Öznacar’dan sonra şimdiki başkanımız Kemal Bayraktar bu işe eğiliyor. Kadın güreşinde sadece bir kulübümüz vardı, şimdi dördüncü kulübümüzü bünyemize kattık," dedi.

TOHM'dan Uygulamalı Eğitim

Özüzmez, TOHM'da yetişen sporcuların elde ettiği başarıların, KKTC'de benzer merkezlerin kurulabileceğinin de bir göstergesi olduğunu dile getirerek, Türk kadın güreşçilerinden alacakları destekle birlikte, KKTC'den kadın güreşçilerin Türk sporcularla kamplara katılacağını kaydetti.

Edirne, Kadın Güreşinin Lokomotifi

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Türkiye'nin KKTC'ye her alanda destek olmaya hazır olduğunu belirtti. "KKTC'de kadın güreşi yeni başladı ve onlara bu branşta support vermeye hazırız. Edirne, kadın güreşinin lokomotifidir. Antrenörlerimiz Habil Kara, Tamer Ergül, Turan Arslantürk gibi isimlerin olimpiyat ve dünya şampiyonası deneyimleri var. Bu anlamda bilgi ve tecrübelerimizi KKTC'deki kardeşlerimizle paylaşmak bize onur verecektir," dedi.

Delen, Edirne'nin dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirdiğinin altını çizerek, Yasemin Adar, Hafize Şahin, Melda Dernekçi, Özlem Sarıarslan gibi sporcularla gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadın güreşine destek olması için çalışma başlatıldı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, çalışma kapsamında güreşçilerin antrenmanlarını yaptığı Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) inceleme yaptı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadın güreşine destek olması için çalışma başlatıldı. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, çalışma kapsamında güreşçilerin antrenmanlarını yaptığı Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) inceleme yaptı.