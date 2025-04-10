Kocaeli'de Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası Başladı

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 61 şehirden toplamda 3 bin 500 sporcu yer alıyor.

Şampiyonanın Süresi ve Amaçları

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 4 gün süreceğini belirtti. Derece elde eden sporcular, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklar.

Sporcuların Yaş Grupları ve Katılımcılar

Burada 8 yaşından 14 yaşına kadar sporcuların yarıştığını ifade eden Taşdemir, 61 şehirden 392 kulüpten 3 bin 500 sporcunun katıldığını ekledi.

Kategoriler ve Dallar

Sporcular, şampiyonada "minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde "kata" ve "kumite" dallarında mücadele edecekler. Şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.