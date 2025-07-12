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Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

Konya'da gerçekleştirilen SOBE Otizm Spor Oyunları, 250 otizmli sporcunun katılımıyla sona erdi. Etkinlik topluma güçlü bir mesaj sundu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:01
Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

Konya'da, otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün müsabakalarıyla başarıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 otizmli sporcu, farklı yaş ve yetenek gruplarında mücadele etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda masa tenisi, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme, Konya Atletizm Kompleksi'nde ise atletizm müsabakaları yapıldı. Ailelerin ve gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda, dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, törende yaptığı konuşmada, Otizm Spor Oyunları'nın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda topluma verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı. Oyunların sadece adil bir rekabet ortamı sunmakla kalmadığını belirten Ak, "Özgüveni, katılımı ve yaşamla kurulan bağı da güçlendiriyor. Otizmli bireyler artık sadece izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir," dedi.

Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün...

Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Aileler ile gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda dereceye giren sporculara, madalyaları protokol üyelerince verildi.

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