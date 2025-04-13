Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Konya'da düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası başarıyla sona erdi. Organizasyon, milli takım seçmeleri için gerçekleşti ve Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

432 sporcunun mücadele ettiği 4 gün süren şampiyonada, son gün yapılan çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda Türkiye şampiyonları belirlendi. Deniz Yıldızları Spor Kulübünün 17 yaş altı ve 24 yaş altı takımları, tüm kategorilerde zafer elde etti. Derin Ege Spor Kulübü gümüş, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Spor Kulübü ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ödül Töreninde Coşku ve Teşekkürler

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Konya Valisi İbrahim Akına teşekkür etti. Sağlam, "İnanç ve kültür tarihimizde, değerlerimizde önemli bir yeri olan Konya’da gerçekleştirdiğimiz şampiyona, 4 gün boyunca nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Katılımın bu kadar yoğun olması camiamız adına sevindirici,” diyerek Sualtı hokeyinin, federasyonun en güçlü branşlarından biri olduğunu vurguladı.

Şampiyonluk müsabakaları sonrasında en iyi performans gösteren sporcular arasından milli takımların kadrosu da belirlenecek. Bu yıl da güçlü, şampiyonluk ve madalya hedefiyle yola çıkan milli takımlar oluşturulacak.

Deniz Yıldızları ve diğer madalya kazanan takımları tebrik ederken, tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 432 sporcu mücadele etti.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası sona erdi. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 432 sporcu mücadele etti.